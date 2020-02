Karneval im Rheinland geht auf mehrere Hundert Jahre Tradition zurück. Wir haben uns in die Archive begeben und einige historische Aufnahmen von Zügen und Feiern rausgesucht. Nicht immer lässt sich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, woher die Aufnahmen stammen, wir haben uns trotzdem an einer Einordnung der Fotos versucht. Die Geschichte hinter den Bildern.

Ein Elefant im Kölner Rosenmontagszug

Am Rosenmontag 1948 fand in Köln kein Umzug statt. Die Stadt lag in Schutt und Asche, die Nachwehen des Krieges waren noch frisch, und die britischen Besatzungsbehörden haben keinen Rosenmontagszug erlaubt. Die Roten Funken zogen trotzdem los, hatten sie doch in dem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum zu feiern. Das wollten sich die Funken nicht nehmen lassen. Unter Musik, begleitet von Spielmannszug und Wache, zogen sie vom damaligen Rathaus auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring auf die Ringe. Tausende Kölner nahmen teil. Allen voran ein Elefant aus dem Zirkus Williams, der sein Hauptquartier an der Aachener Straße in Köln hatte. Der große, graue Koloss mit einem Gardisten auf dem Rücken trottete ohne Absperrung durch die Menge.