Wenig Tourismus Das sind Europas am seltensten besuchte Länder

Platz 6: Bosnien und Herzegowina

Bosnien grenzt an Serbien, Montenegro und Kroatien. Ähnlich wie Serbien verfügt das Land nicht über direkten Zugang zum Meer, liegt aber in umittelbarer Nähe. So fährt man von der Grenze aus nur rund 20 Minuten bis zur kroatischen Küstenstädt Dubrovnik. Nach Bosnien kamen 2019 nur rund 1.198.000 Besucher. Viele Menschen denken bei diesen Regionen noch an die Jugoslawienkriege, diese sind jedoch seit 2001 vorbei und viele Altstädte, etwa Sarajevo und Mostar wurden wieder aufgebaut und stellen heute attraktive Reiseziele dar.