Wie funktioniert eine Solarthermieanlage?

Es gibt verschiedene Anlagentypen: Die einfache Variante erhitzt ausschließlich Warmwasser. Die andere Anlage unterstützt zusätzlich die Heizung. In den Kollektoren einer solchen Solarwärmeanlage fließt ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, das durch die Sonneneinstrahlung erhitzt wird. Die Wärme aus dem Wasser gelangt über einen Wärmetauscher in einen Kombispeicher. Dieser dient als Zwischenlager für die Wärme. Die abgekühlte Flüssigkeit wird wieder zum Kollektor zurückgepumpt. Vom Kombispeicher aus geht die Wärme in das Heizungssystem oder das Warmwassersystem über.

Diese beiden Systeme dürfen aber nicht mit Photovoltaikanlagen verwechselt werden. Diese erzeugen auf dem Dach Strom.