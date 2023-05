Nachhaltige Mode Concept Store mit Second-Kand-Kleidung in Kleve geplant

Zur Umwelt hat die Modeindustrie nicht das beste Verhältnis: Hochgiftige Chemikalien kommen bei der Produktion zum Einsatz, große Mengen von Ressourcen wie Wasser und Erdöl werden benötigt und am Ende entsteht auch Müll. Zugleich behauptet so gut wie jedes Modeunternehmen heutzutage, sich um mehr Nachhaltigkeit zu bemühen. Das Thema Umweltschutz hat es in den Kleiderschrank geschafft, was auch die zunehmende Beliebtheit von Second-Hand-Läden und Upcycling zeigt.