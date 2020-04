Ein persönlicher Blick : Corona draußen und fünf allein zu Haus

Düsseldorf Sie führen ein Leben in Isolation. Zu Fünft. Vater, Mutter und drei Teenager. Sie sind sozusagen gemeinsam einsam. Manchmal macht es die Situation schwieriger, manchmal lustiger. Unsere Autorin gewährt trotz schwieriger Zeiten einen positiven Blick hinter die Haustür.

So oft war ich niemals zuvor in meinem Leben einkaufen. Denn Teenager fressen einem sprichwörtlich die Haare vom Kopf und den Kühlschrank leer. Leider essen sie nicht die Snackpaprika oder das Essen von gestern, sondern: Pizzabrot, frische Tortellini, überhaupt täglich Nudeln, Eis und Kekse. Immer wenn man ihnen über den Weg läuft, sagen sie: „Ich habe Hunger. Was kann ich essen?“

Weil die Zeiten so beklemmend sind, versuche ich es daheim gemütlich zu machen. Ich stelle Osterdeko auf und versuche, das Haus sauber zu halten. Diese Notwendigkeit besteht einmal mehr, weil die Familienhorde unkontrolliert zwischen Küche, Garten, dem Fernseher und dem Jugendzimmer pendelt. Unter den Socken haftende Toastkrümel, Chips, Rasen und Staubmäuse verteilen sich also maximal effektiv im Haus. Was bei mir die Frage aufwirft: „Wer kann staubsaugen?“

Sie überraschen mich mit so viel familiärer Nähe, wie man sie Teenagern kaum zutrauen mag. Ich bin reicher geworden um Momente, in denen ich mir allabendlich mit meiner 17-Jährigen Couch und Decke teile. – Wo sie unter normalen Zeiten mit Kopfhörern auf den Ohren zu ihren Freunden oder in ihr Zimmer verschwunden wäre. Ich freue mich über nächtliche Musikcontests, in denen meine 15-Jährige und ich abwechselnd Lieblingslieder auf Youtube suchen und zum Besten geben. Ich bin dankbar für die Morgen, an denen mich meine an Körpergröße überragende Zwölfjährige umarmt, mich küsst und meinen Tag mit einem „Ich hab dich so lieb, Mamschi“ beginnen lässt.