5. So wird die hCG-Diät durchgeführt

Die Diät verläuft in drei Phasen und dauert sechs Wochen. In den ersten beiden Tagen, der sogenannten Ladephase, müssen Abnehmwillige so viel essen, wie sie können und möchten. Gerne fett- und kalorienreich. Nach zwei Tagen beginnt die Diätphase und mit ihr muss ein strenger Diätplan eingehalten werden. Fett, Zucker und Kohlenhydrate sind verboten. Täglich dürfen nur rund 500 Kalorien gegessen werden. In der dritten Phase, der Stabilisierungsphase, wird nach drei Wochen des Hungerns die Kalorienzufuhr langsam wieder gesteigert. In der anschließenden Erhaltungsphase geht es dann darum das neue Gewicht mit gesunder Ernährung und Sport zu halten.