Salmonellen Salmonellen sind durch die Nahrung aufgenommene Bakterien, die sich im menschlichem Darm ansiedeln. Bei mangelnder Hygiene oder lang unterbrochener Kühlkette, können sich die Bakterien stark vermehren. Salmonellen befinden sich vor allem in rohen Eiern und Produkten, die Rohei beinhalten. Zusätzlich kann auch frisches Geflügel und andere tierische Lebensmittel von Salmonellen befallen sein. Symptome Eine Salmonelleninfektion äußert sich durch stark wässrigen Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen sowie einer erhöhnten Körpertemperatur. Schutz vor Salmonellen Es sollte auf die Hygiene beim Kochen und reinigen der Arbeitsplatte geachtet werden. Küchentücher sollten nach jedem Kontakt mit Lebensmitteln gewaschen werden. Tiefkühlware braucht eine durchgängige Kühlung und Lebensmittel sollten nach dem Ablauf des Verfallsdatums entsorgt werden. Salmonellenskandal im Jahr 2014 2014 kam in Österreich, Deutschland, Großbritannien und Frankreich eine ungewöhnliche Häufung von Salmonellenerkrankungen vor. Grund dafür waren verseuchte Eier der Firma Bayern-Ei. Von rund 500 erkrankten Menschen starben zwei an den Folgen der Salmonelleninfektion.