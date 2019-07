Düsseldorf Immer öfter gibt es Engpässe bei Arzneien. Der Brexit könnte weitere Probleme bringen. Apotheker fordern eine Vergütung für ihre Mehrarbeit.

Immer öfter werden Arzneien knapp und eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. „Die Engpässe bei Medikamenten nehmen weiter zu“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands NRW. Ursache seien die Lieferengpässen bei Wirkstoffen, die im Ausland hergestellt werden, dazu die Rabattverträge mancher Kassen und die Tatsache, dass in Deutschland Medizin im internationalen Vergleich günstig ist. „Viele Länder kaufen daher gerne hier ein, auch Großbritannien“, sagte Preis.

Der Brexit könnte die Lage verschärfen: „In Zukunft könnte es Problem geben bei Medikamenten, die in Großbritannien produziert werden. Hier müssen nach dem Austritt der Briten die Zulassungsregeln neu ausgehandelt werden. Das könnte Verzögerungen bedeuten“, sagte Preis. Auch sei die EU-Arznei-Zulassungsbehörde (EMA) von London nach Amsterdam gezogen. „Hier könnte es Verzögerungen bei der Zulassung von Diagnostika und Hilfsmittel für Blutuntersuchungen geben.“

So fehlt weiter der beliebte Blutdrucksenker Valsartan. Hier können laut Apothekerverband fast alle Generika-Hersteller nicht mehr liefern, nur noch der Hersteller des teuren Originalpräparats, entsprechend müssen Patienten zuzahlen. Ursache sei, dass der chinesische Lieferant des Wirkstoffs Qualitätsprobleme hat. Jüngste Beispiel ist der Impfstoff gegen Gürtelrose, den die gesetzlichen Krankenkassen seit Mai übernehmen. Empfohlen ist die Impfung für alle Menschen über 60 Jahre und für über 50-Jährige mit erhöhter Ansteckungsgefahr, so Thomas Preis. „Die Nachfrage war so groß, dass der Hersteller von Shingrix rasch Engpässe meldeten. Einzelpackungen sollen laut Hersteller erst ab Jahresende wieder lieferbar sein. Das ist zu spät, um den Impfschutz nach der ersten Impfung rechtzeitig aufzufrischen. Ab Monatsende soll es wieder Zehner-Packungen geben. Wir werden mit den Kassen verhandeln, ob wir diese umfüllen dürfen.“