Ulrich Tukur mit Band in der Tonhalle Famose Witzfiguren

So ganz echt sind die Jungs ja nicht, diese vier in die Jahre gekommenen Zierden ihres Geschlechts, wie sie da in „finanzamtbraunen“ Sakkos, hellbeigen Bauchnabel-Schlaghosen und zeitlos-schicken Gatsby-Tretern auf der Tonhalle-Bühne stehen. Echt scheint jedoch Ulrich Tukurs Verwunderung, mit der sich der Hobby-Tanzmusiker mit seiner skurrilen Band, den Rhythmus Boys, in den großen Konzertsälen der Republik regelmäßig vor vollem Haus wiederfindet.