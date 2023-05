Künstliche Intelligenz Märchen vom Chatbot

Früher war es so: Beim Wandern mit dem Nachwuchs gab es einen Kipppunkt bei der Stimmung, der mal schnell, mal weniger schnell erreicht war. Genau ließ er sich nie vorhersagen, sicher war nur, dass er kam. Dann hieß es: Dauert es noch lange? Wann sind wir da? Ich kann nicht mehr laufen! An diesem Punkt hatte man die Wahl: Quengeln lassen oder drauflos quasseln. Also selber eine Geschichte erzählen. Oder zwei. Und dann eine erfinden, wenn einem keine mehr einfielt.