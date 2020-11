Tipps für ein Leben daheim in Corona-Zeiten : Wir sind jetzt alle Kloster

Info

Anselm Grün geboren am 14. Januar 1945 in Junkershausen; 1964 legte er sein Abitur am Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg ab und trat im selben Jahr ins Noviziat an der nahe gelegenen Benediktiner-Abtei ünsterschwarzach ein. 1965 bis 1971 Studium der Philosophie und Theologie in St. Ottilien und in Rom. 1974 Promotion; 1974 bis 1976 Studium der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaft in Nürnberg.

Seine jüngsten Bücher „Die hohe Kunst des Älterwerdens“, Vier-Türme-Verlag, 144 Seiten, 19 Euro

„Das kleine Buch der Lebenslust“. Herder, 192 Seiten, 8 Euro

„Quarantäne! Eine Gebrauchsanweisung: So gelingt friedliches Zusammenleben zu Hause“. Herder, 96 Seiten, 14 Euro

„Was gutes Leben ist. Orientierung in herausfordernden Zeiten“. Herder, 256 Seiten, 22 Euro