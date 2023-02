Ballettdirektor Demis Volpi „Kritik kann sehr schmerzhaft sein“

Interview | Düsseldorf · Ein genialer Künstler und eine scharfzüngige Tanzkritikerin. Diese Konstellation gipfelte am Wochenende in der Hundekot-Affäre bei einer Premiere in der Staatsoper Hannover. Über den Vorfall hinaus haben wir mit dem Direktor des Balletts am Rhein, Demis Volpi, über das Verhältnis von Kulturschaffenden und Kritikern gesprochen.

14.02.2023, 16:25 Uhr

Demis Volpi leitet seit 2020 das Ballett am Rhein in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Suspendierung, Hausverbot, Strafanzeige, polizeiliche Ermittlungen wegen Körperverletzung. Die Hundekot-Affäre gegen eine FAZ-Journalistin hat für den Ballettchef der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, Konsequenzen. Am Samstagabend war es bei der Premiere von „Glaube – Liebe – Hoffnung“ an der Staatsoper Hannover zu einem äußerst unappetitlichen Zwischenfall gekommen: Ballettchef Marco Goecke schmierte einer Tanzkritikerin während der Pause nach einem Streitgespräch vermutlich Hundekot ins Gesicht. Die Journalistin erstattete Anzeige.