„Raya und der letzte Drache“ : Die neue Prinzessin der Herzen

„Raya und der letzte Drache“ heißt das neue Abenteuer aus den Disney-Studios. Es versucht, alles richtig zu machen. Rassistische Klischees und männliche Dominanz soll es nicht mehr geben.

„Raya und der letzte Drache“ heißt das neue Animationsabenteuer aus den Disney-Studios. Der Vertriebsweg ist wie bei „Mulan“ im vergangenen Jahr ungewöhnlich und der Covid-Krise geschuldet: Die Produktion ist ab 5. März beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Allerdings nur über einen VIP-Zugang, der zusätzlich zu den Abo-Gebühren 21,99 Euro kostet. Wer die bezahlt, kann den Film so oft sehen, wie er mag. Am 4. Juni ist er dann für alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten abrufbar.

Der Film erzählt eine Geschichte, in der Versatzstücke aus südostasiatischen Märchen und Legenden aufblitzen. Vor 500 Jahren existierte die Fantasiewelt Kumandra: ein Paradies, in dem Menschen und Drachen gemeinsam lebten. Doch die Druun-Geister brachten das Böse in diese Welt, sie ließen Menschen versteinern, und dass überhaupt einige überlebten, ist dem aufopferungsvollen Kampf der Drachen zu verdanken. Die Welt zerfiel in fünf Reiche, ihre Herrscher sind zerstritten, und jeder besitzt nun einen Teil eines magischen Edelsteins. Wenn die Völker sie zusammensetzen würden, könnten sie das Böse bannen und zurückkehren nach Kumandra. Aber die Menschen sind nicht so.