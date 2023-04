Buchtipp „Rebell vom Feld“ Wie wir die Erde retten und uns selbst

Es ist ein Tag im Mai des Jahres 2018. Benedikt Bösel steht weit draußen auf seinem Acker im brandenburgischen Madlitz. Gerade hat er am Telefon die Weichen dafür gestellt, um seinen Landwirtschaftsbetrieb auf eine neue – die oberste – Stufe der agrartechnologischen Evolution zu bringen: Mähdrescher, Messsysteme, Saatkontrollen, Drohnen – Bösel will alles, was es an Hightech gibt, um dem Boden Früchte abzuringen. Den Kampf mit der Natur – er will ihn gewinnen um jeden Preis.