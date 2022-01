Laura Dahlmeier (ZDF/Biathlon): Mit zwei Gold- und einer Bronzemedaille war die Garmisch-Partenkirchenerin die erfolgreichste deutsche Biathletin bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang/Südkorea. Ein Jahr zuvor hatte die damalige Zollbeamtin bei den Weltmeisterschaften in Hochfilzen gleich fünf Titel abgeräumt. Aktuell studiert Dahlmeier (27) Sportwissenschaften in München.