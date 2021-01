Kostenpflichtiger Inhalt: Fortunas Abwehrtalent : Vertrags-Poker mit Siebert vor Entscheidung

Fortunas Nachwuchshoffnung Jamil Siebert. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Im Vertragspoker um Abwehrtalent Jamil Siebert steht eine Entscheidung an. Der Verein hatte dem 18-Jährigen vor Monaten eine Offerte gemacht. Nun soll es in diesem Monat zu einer finalen Lösung kommen. Was Sportvorstand Uwe Klein dazu sagt.