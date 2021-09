Vor dem Spiel in Straelen : Welchen Spielertyp U23-Trainer Michaty dringend sucht

U23-Trainer Nico Michaty (Mitte) mit Chefcoach Christian Preußer (li.) und Torwarttrainer Christoph Semmler. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten in der Regionalliga West war Fortunas zweite Mannschaft am vergangenen Wochenende wie das Zweitligateam spielfrei. Am Samstag geht es nun in Straelen weiter. Warum die Partie eine echte Standortbestimmung ist und wer im Kader noch fehlt.