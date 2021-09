Registrierungspflichtiger Inhalt: Bilanz der jüngsten zehn Versuche : So kam Fortuna nach Länderspielpausen zurück

Rouwen Hennings (re.) feiert Dodi Lukebakio in München. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Am Sonntag geht es für Fortuna nach dem Saison-Einschnitt durch die internationalen Einsätze der Nationalspieler in der Zweiten Liga weiter. Doch wie sind die Düsseldorfer in den vergangenen Jahren eigentlich nach solchen Pausen zurückgekommen? Die erstaunliche Bilanz.