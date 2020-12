Kostenpflichtiger Inhalt: Bürde eines Traditionsvereins : Fortuna muss sich Rückhalt hart erarbeiten

Auf in 2021: Andre Hoffmann (v.li.), Matthias Zimmermann und Alfredo Morales laufen im Training vorweg. Foto: Frederic Scheidemann

Analyse Düsseldorf Vier Siege in Serie haben Fortuna in die Spitzengruppe der Zweiten Liga katapultiert. Eigentlich müsste alles in Butter sein. Wäre da nicht das peinliche Pokal-Aus in Essen. Für den Klub geht es zum Jahresstart vor allem darum, positive Stimmung zu erzeugen.