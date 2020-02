Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Ein komischer Tag heute. Das geht einfach nicht, was mit den Plakaten gegen Dietmar Hopp passiert. Das geht einfach nicht in Deutschland. Großes Kompliment an Max Eberl, wie er das geregelt hat, auch ein großes Kompliment an das Publikum. Herr Hopp hat unglaublich viel Bedeutung für Hoffenheim, deswegen sind wir alle hier. Das verdient kein Mensch. Ich habe gesagt, wenn die Plakate nicht weggehen, dann gehen wir einfach heim. Großes Kompliment an den Verein. Wir haben verdient einen Punkt geholt, spielerisch war es sehr gut gegen eine Top-Mannschaft. Was heute passiert ist, das können wir nicht akzeptieren."