Linke: Die Linke will Waffenexporte europaweit verbieten. Zuvor soll schon jedes Land bestraft werden, dass sich nicht an die Restriktionen beim Waffenexport in Richtung Konfliktgebiete hält. Weder Aufrüstung noch eine europäische Armee sind nach ihrer Überzeugung geeignet, Frieden zu schaffen. Europa soll atomwaffenfrei werden. Auslandseinsätze kommen für die Bundeswehr auch im EU-Rahmen nicht in Frage. Entwicklungszusammenarbeit will die Linke von Grenzschutz und Migrationskontrolle trennen.