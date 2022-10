Fakt 8 über die Sonnenfinsternis: Natur

Weil es bei einer totalen Sonnenfinsternis auf der Erde für kurze Zeit so dunkel wird wie in der Nacht, gerät die Natur für einen Augenblick außer Takt. Vögel können zum Beispiel so verwirrt sein, dass sie denken, es sei wirklich Nacht und daher aufhören, zu singen.