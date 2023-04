Geburtstagslied für Adolf Hitler? Staatsschutz ermittelt gegen Schüler

Einsatzkräfte des Staatsschutzes haben am Donnerstag mehrere Schüler des St.-Bernhard-Gymnasiums in Willich-Schiefbahn aus dem Unterricht geholt. An der Schule soll es zu einem rassistischen und den Nationalsozialismus verherrlichenden Vorfall gekommen sein, der Staatsschutz habe „die drei federführenden Schüler“ aus dem Unterricht geholt und nach Beweismaterial gesucht, berichtete Schulleiter Andreas Päßler am Freitag.