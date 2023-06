Kreuzstraße in Willich Zweierlei Maß auf Baustelle?

Stromausfall, weil Pfahlbohrungen eines Hausbaus auf Privatgelände auf städtischem Grund und Boden erfolgten, beschädigte Straßenbäume, das Einleiten eines Betongemisches in den Regenwasserkanal, kurzfristige Informationen zu Einschränkungen ohne Rücksicht auf die Geschäftsinteressen Dritter, Fahrzeuge, die nicht mehr an der Kreuzstraße durchkommen, weil Betonmischer im öffentlichen Straßenraum parken, Nichteinhalten vorgeschriebener Abstände: Die Liste der Dinge, die etlichen Anwohnern an der Kreuz- und Brauereistraße aufstoßen, ist lang. Die Rede ist von der Großbaustelle von CHW Immobilien, hinter der Christian Winterbach steht.