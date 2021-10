Verwirrung um CE-Kennzeichung in Anrath : Falsches Häkchen legt beinah Heizung still

Carsten Pohl vor seiner Heizanlage, die beinahe stillgelegt worden wäre. Foto: Norbert Prümen

Anrath Was ein kleines Häkchen, an einer falschen Stelle gesetzt, in Gang setzen kann, erfuhr Carsten Pohl. Dem Anrather drohte die Sperrung seines Gasanschlusses.