Verein in Schermbeck-Damm besteht seit 325 Jahren Jubel beim Schützenfest um König Kai Schult

Damm · Am Sonntagnachmittag fand auf dem Küpperskamp der Majestätenwechsel statt. Kai Schult regiert jetzt mit Lena Terhart Die Dammer Schützen, die in in diesem Jahr ihr 325-jähriges Bestehen feierten.

05.06.2023, 13:00 Uhr

Am Samstagabend ließen die Schützen in Damm den 24-jährige Feuerwehrmann Kai Schult als ihren neuen König in spe hochleben. Foto: scheffler

Von Helmut Scheffler

Kai Schult ist neuer König der Dammer Schützen. Beim Schießen auf die Königsscheibe bewies der 24-jährige Feuerwehrmann vom Dammer Malberg am Samstagnachmittag die größte Treffsicherheit und wurde dadurch König des Dammer Vereins, der in diesem Jahr sein 325-jähriges Bestehen feierte.