Serie: Der Sommer auf dem Teller : Wenn eine Torte ein Geheimnis hat

Achim Stillger bereitet die mit Gehacktem gefüllten Pfannekuchen in seiner kleinen Küche vor. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Achim Stillger kocht ein Rezept seiner Mutter: herzhafte, gefüllte Pfannkuchen. Als Nachspeise zaubert er eine Torte aus dem Hut – mit Überraschungseffekt.

Achim Stillger bindet sich die Schürze um. Wann er das erste Mal einem Kochtopf in der Hand gehabt habe? „Damals, als meine Mutter Waschtag hatte, ich aus der Schule kam und sie mich bat, eine Tomatensuppe zu kochen“, erzählt er. Die Suppe gelang gut, seine Mutter meldete den Zehnjährigen zum Kochkurs an und Achim Stillger entdeckte eine neue Leidenschaft für sich. „Das ist lange her, seitdem habe ich in der Küche schon viel experimentiert“, sagt er und greift dann zum Hackfleisch, das er in seiner kleinen Küche gleich neben der Terrasse vorbereitet hat.

Achim Stillger kocht heute gefüllte Pfannkuchen. Die haben in seiner Familie Tradition, weil seine Mutter damals das gekochte Suppengemüse durch den Fleischwolf drehte, Pfannkuchen backte und die Familie mit einem günstigen, leckeren und sattmachenden Mittagessen versorgte. Stillger übernahm die Idee, wandelte sie ab und erhielt eine Tradition. „Es ist schnell gemacht“, sagt der Hobbykoch und deutet auf die Pfannkuchen, die er bereits am Vormittag dünn gebacken hat. „Sie sind leichter zu verarbeiten, wenn sie kalt sind“, erklärt er.

Eine besondere Kreation von Achim Stillger: die Wassermelonen-Torte. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Rezept für Pfannkuchen und Melonentorte Pfannkuchen (für vier Personen) 500 g Mehl, 750 ml Milch, einen Teelöffel Salz und vier Eigelb vermengen, dann den Eischnee unterheben. Für die Füllung 500 g Gehacktes, ein eingeweichtes Brötchen, zwei Zwiebeln, vier Esslöffel Haferflocken, ein Ei, Salz, Pfeffer und „Mariahilf“ vermengen und auf die Pfannkuchen streichen. In der Pfannen 250 ml Fleischbrühe dazugeben. 20 Minuten schmoren. Melonentorte Die Wassermelone schälen und dann mit dem Messer zu einer Torte formen. 600 g Sahne mit drei Päckchen Sahnesteif schlagen, 500 g Mascarpone unterrühren und mit Vanilleextrakt und flüssigem Süßstoff abschmecken. Die Melone mit der Creme bestreichen und mit Früchten garnieren.

Mit dem Hackfleisch verfährt er dann ähnlich wie bei Frikadellen. Zwei aufgeweichte Brötchen, ein paar Haferflocken für die knusprige Kruste, Zwiebeln, ein Ei, Salz und Pfeffer. „Und dann noch eine ordentliche Prise Mariahilf“, sagt er lachend und deutet auf das Maggi-Fondor. Er habe mit seinem Bruder mal einen Kochkursus im Sternerestaurant besucht. Damals habe er das Würzmittel kennengelernt und in seinen eigenen Gewürzschrank aufgenommen. Das Hackfleisch knetet er mit den Händen, teilt es dann in zwölf Portionen und beginnt, die Pfannkuchen zu bestreichen. Am Ende lässt er ein paar Zentimeter frei, um sie besser rollen zu können, mit einem Zahnstocher fixiert er das lose Ende. Die fertigen, gefüllten Pfannkuchen kommen schließlich mit heißem Butterfett in die Pfanne und werden von allen Seiten angebraten. Dann greift Stillger zu einer kleinen Kanne. „Rinderfonds“, erklärt er, „den mache ich selber“. Er gibt die Flüssigkeit in die Pfanne, legt den Deckel auf und lässt sein Gericht schmoren.

Währenddessen räumt er seine kleine Küche auf und erzählt die Geschichte des Raums neben der Terrasse. „Das war früher die Haustube“, sagt er. Hier arbeiteten die Vorfahren seiner Frau als Feilenhauer, später fand die Heißmangel einen Platz in dem kleinen Raum. „Als die Mangel aussortiert wurde, übergab mir meine Frau diesen Raum“, erzählt er und lacht.