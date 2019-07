Interview Anna Shara Luckow : „Die Resonanz hat mich gefreut“

Einen künstlichen Strand am Lindbruch gab es in diesem Jahr zum ersten Mal. Kommt nächstes Jahr noch ein Pool für Kinder hinzu? Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Die 36-jährige Fitnesstrainerin hatte die Idee zu Lütterbeach. Ihr Wunsch: Dass der Strand in Niederkrüchten nächstes Jahr noch größer wird.

Luckow Ich biete am Lindbruch seit zwei Jahren ein Outdoor-Zirkeltraining an, das sehr gut angenommen wird. Schon im letzten Sommer war es sehr heiß, und wir haben als Gag ein paar Spiele mit Wasserbomben und Wasser-Spritzpistolen ins Training eingebaut. Dabei kam der Gedanke auf, dass es cool wäre, am Lindbruch einen Strand aufzuschütten. Mein Freund hat mich für bekloppt erklärt, aber ich bin mit der Idee zu Bürgermeister Kalle Wassong gegangen. Der war sehr angetan, hat Klaus Amberg mit ins Boot geholt, und so ist der Lütterbeach entstanden.