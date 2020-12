Kostenpflichtiger Inhalt: Krankenhaus Maria-Hilf in St. Tönis : Alexianer beenden Krankenhausbetrieb

Der Krankenhausbetrieb wird zum Anfang des Jahres eingestellt. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die Alexianer stellen den Krankenhausbetrieb in St. Tönis Anfang 2021 ein. Damit wird es in Tönisvorst kein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mehr geben. Das wurde am Dienstagvormittag bekannt gegeben.