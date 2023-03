Ein wenig glücklicher werden Frau Höpker bittet St. Tönis zum Gesang

„Thank you for the music“, rufen 540 Gäste am Ende des Abends zu den Tönen des Abba-Hits im Forum Corneliusfeld in St. Tönis Katrin Höpker zu. Zweieinhalb Stunden lang hat die Frau auf der Bühne mit ihrem Keyboard und ihrer gut ausgebildeten Gesangsstimme die Töne vorgegeben für unvergessene Schlager wie „Ich liebe das Leben“, „Tulpen aus Amsterdam“, „Aber bitte mit Sahne“, für deutsches Liedgut von „Alle Vögel sind schon da“ bis zu „Freude schöner Götterfunken“, für Nenas „Irgendwie irgendwo, irgendwann“ und Smokies „Living next door to alice“.