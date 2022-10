Handball: Oberliga und Verbandsliga : Lintorfs Rückraum ist geschwächt

Auf solche gewaltigen Sprungwürfe muss der TuS 08 Lintorf vorerst verzichten: Sebastian Thole (am Ball) fällt mit einer Fingerverletzung beim Handball-Oberligisten länger aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf/Angermund Dem Lintorfer Handball-Oberligisten fehlen zwei wichtige Akteure, dennoch will der TuS 08 in Kaldenkirchen möglichst etwas holen. Schlusslicht Angermund ist Außenseiter. Für Lintorfs Reserve und „Interaktiv II“ läuft es in der Verbandsliga gut.