Ratingen : Die Quecke erzählt Geschichten aus Lintorf

Mit dem Wanderbaas der Heimatfreunde, Klaus Bakhaus, lassen sich die schönen Seiten Lintorfs entdecken – hier der Dickelsbach. Foto: RP/Lintorfer Heimatfreunde

Lintorf In diesen Tagen veröffentlichen die Lintorfer Heimatfreunde die inzwischen 91. Ausgabe ihres Magazins. Es bietet reichlich Lesestoff, Erinnerungen in Wort und Bild an vergangene Zeiten aber auch aktuelle Themen.