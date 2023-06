Tanzschule Frieling in Neuss Üben für den größten Debütantenball Deutschlands

Noch zweimal normal und dann den Valentino“: Tanzlehrerin Maria Börner gibt ihre Anweisungen an die vierzehn Paare, die an diesem Abend in der Tanzschule Frieling ihre Tanzschritte üben. Nächste Woche werden die 250 Neusser Debütanten in einem Hotel am Düsseldorfer Flughafen ihren Eltern, Verwandten oder Freunden beim Ball ihr Können zeigen und damit auch den Eintritt ins gesellschaftliche Leben feiern.