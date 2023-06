Rundgang mit Bürgermeister Wie die Natur Einfluss auf Stadtplanung nimmt

Mit Bürgermeister Ralf Köpke machte sich ein gute 20-köpfige Gruppe in Vluyn auf den Weg. Beim naturnahen Rundgang führte der Weg vorbei am Lineg-Gewässer, das im Volksmund auch als Lidl-See bezeichnet wird, bis zum Plankendickskendel in Höhe der Tennisplätze. An Themen entlang der Strecke mangelte es nicht. Ökologie, Baugebiete, Mobilität und Bahnschienen boten sich an und wurden intensiv erörtert.