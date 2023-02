Kaldenkirchener wird 100 „Ich hole die Welt zu mir nach Hause“

Rollator zur Seite gestellt, Hände an die Lehne des Küchenstuhls gelegt – und es geht los. Günther Tlotzek geht elastisch in die Knie und wieder hoch. „Die Kniebeugen gehören zu meinem Gymnastikprogramm, das ich täglich mehrmals absolviere. Das klappt noch prima und tut mir gut. Es hält mich fit, auch wenn es nach meinem Schlaganfall mit dem Laufen an sich aufgrund meiner Schwindelattacken nicht mehr so optimal bestellt ist“, erzählt der 99-Jährige. Schon bald wird er anders antworten müssen, wenn man ihn nach seinem Alter fragt: Der Kaldenkirchener feiert am Donnerstag, 9. Februar, seinen einhundertsten Geburtstag. Und weil er das im großen Stil tun will, ist es ihm wichtig, gut in Form zu sein.