Landesstützpunkt in Nettetal Taekwondo-Leistungszentrum eröffnet

Wo früher einmal zahlreiche Regale voller Gurken-Gläser standen, ist heute eine große, lichtdurchflutete Sporthalle mit blau-grauem Mattenboden zu erkennen. In der Branche wird die neue Location als „Talentschmiede“ bezeichnet: Denn in der ehemaligen Lagerhalle am Lötscher Weg in Breyell wurde nun das neue Taekwondo-Leistungszentrum eröffnet.