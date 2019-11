Kostenpflichtiger Inhalt: Kunstwerk in Mönchengladbacher Kirche : Streit um Kreuz in der Citykirche

Das Kreuz mit dem stilisierten Lamm hängt im Büro des Cityseelsorgers Christoph Simonsen. Er wird in Hass-Mails beschimpft und beleidigt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Angeblich handelt es sich um ein Schwein am Kreuz. In Wirklichkeit hat der Künstler Axel Vater als Sinnbild für das „Lamm Gottes“ einen mit präparierter Haut bezogenen Korpus in Form eines Lamms geschaffen. Es gibt heftigen Streit.