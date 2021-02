Kostenpflichtiger Inhalt: Autorin aus Mönchengladbach : Übersinnliches, Romantik und englischer Tee

Susanne Goga an der Niers am Niederrhein. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Warten für die Fans von Susanne Gogas historischen Romanen hat ein Ende. Am heutigen Montag erscheint das „Das Geheimnis der Themse“, eine Geschichte, in der die Mönchengladbacher Autorin in das magische London des späten 19. Jahrhunderts eintaucht.