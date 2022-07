Friedhof in Mettmann : Aule und CDU wollen Zwist beerdigen

CDU-Fraktionschef Fabian Kippenberg möchte den Friedhof an der Goethestraße in einen Park verwandeln. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Aus dem Friedhof an der Goethestraße soll ein Park mitten in der Stadt werden – und kein Bauland, wie befürchtet. Der Zoff begann mit einem Artikel in der Heimatzeitschrift der Aule Mettmanner.