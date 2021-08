Mit Buch erfolgreich : Langenfelderin weist Wege zum Glück

Setzt auf Aha-Effekte zum Thema Glück: Tara Riedmann, Buchautorin, Persönlichkeitstrainerin und Kampfsportlerin aus Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Persönlichkeitstrainerin Tara Riedman steht mit ihrem Ratgeber „10 Stories of life“ im Halbfinale eines Selfpublisher-Wettbewerbs. In dem Buch nimmt Ballonfahrer Benjamin immer wieder Leute an Bord, die ihre persönlichen Herausforderungen mitbringen.