Casino in Monheim : Künftiger Spielbank-Betreiber sucht Personal

Die künftige Spielbank in Monheim sucht bereits Personal: Stefanie Baum, Knuth Achilles und Marco Lippert (v.r.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Las Vegas. Monte Carlo. Monheim: Die Eröffnung des Spielcasinos rückt näher. Derzeit sucht Gauselmann in der Region nach 150 Mitarbeitern für das Casino an der Konrad-Zuse-Straße in Monheim. Das Unternehmen will in diesem Jahr eröffnen, benötigt aber noch Baugenehmigungen.