Unfallschwerpunkte in Krefeld : Hier kracht es in Krefeld besonders häufig

Die Grafik zeigt Krefelds Unfallschwerpunkte. Foto: Grafik / Ferl

Krefeld Mindestens 159 Mal ist es in diesem Jahr bereits auf den Straßen in Krefeld zu Unfällen gekommen – in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Eine Kreuzung ist laut Krefelder Polizei allerdings besonders heikel.