The Four Shops stehen für Theater, Spaß, Funk & Soul – und der kommt auch schon mal aus dem Einkaufswagen. Hier jammen die Musiker mit Gastronomin Flavia d‘Aquino und Initiator Joachim Watzlawik (r.) draußen vor der Bistro-Tür des An Go Lo. Foto: DVT/DvT