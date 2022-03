Ladeneröffnung : Flutopfer wagt Neustart in Kleve

Petra Steufmehl in ihrem Laden „Marken-Second-Hand nur für Sie“ in der Neuen Mitte. Dort bietet sie Damenbekleidung, Markentaschen, Leder und Modeschmuck an. Foto: Marc Cattelaens

KLEVE Petra Steufmehl hat bei der Flutkatastrophe ihr Geschäftslokal in Bad Neuenahr verloren. Nun wagt sie den Neuanfang am Niederrhein: Am Freitag hat die 67-Jährige einen Second-Hand-Mode-Laden in der Neuen Mitte in Kleve eröffnet.