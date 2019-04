Kommunale Schulpolitik : So sieht die Stadt Kevelaer die Situation

Die Zukunft der Gesamtschule Weeze ist offen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE/KEVELAER In der Schulausschuss-Sitzung waren auch Kämmerer Ralf Püplichuisen und Ulrich Bernds vom Schulamt Kevelaer zu Gast. Püplichuisen machte deutlich, dass eine Entscheidung in Kevelaer zum Standort in Weeze noch nicht gefallen sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

„Meine persönliche Einschätzung ist aber, dass die Tendenz zur Schließung geht.“ Er tue sich schwer mit einer Übergangslösung. Vor allem auch, weil die Investition von fünf Millionen Euro für den Umbau der Schule im Raum steht. „Und das Risiko liegt hier bei beiden Kommunen, ob man da noch fünf Millionen investiert, muss man gut überlegen.“

Die Schülerzahl sei sehr grenzwertig, und die Zahlen in Kevelaer seien auch nicht so, dass es dort am Schulzentrum zu einer Platznot kommen würde. „Ich finde schade, dass es mit dem Standort Weeze nicht funktioniert. Aber was wir nicht auf dem Zettel hatten, war die Entwicklung der Schülerzahlen.“ In Kürze soll der Beirat für den Schulverbund tagen, der Schulausschuss in Kevelaer wird sich im Mai mit dem Thema beschäftigen.