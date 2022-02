22-Jähriger Organist in Kevelaer : Die Vielfalt der Orgel als Berufung leben

Alexander Grün in der Kevelaerer Basilika. Dort hat er einen besonderen Arbeitsplatz. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Der Kölner Student Alexander Grün ist seit Januar zweiter Basilikaorganist in Kevelaer. Was ihn in die Wallfahrtsstadt getrieben hat und warum Orgelmusik nicht langweilig sein muss.