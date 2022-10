Wo ist Buddy? : Pinguin-Mülleimer für Kinder in Kevelaer entführt

Bei der Einweihung freuten sich die Kinder über den neu gestalteten Spielplatz. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Am neu gestalteten Spielplatz am Europaplatz bettelte ein lustiger Abfalleimer-Pinguin um Müll. Jetzt wurde er gestohlen. Die Kinder, die sich Buddy selbst ausgesucht hatten, sind traurig. Die Stadt appelliert an die Täter, ihn zurückzugeben.