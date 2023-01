Neues Rathaus in Grefrath geplant Verwaltung zieht ins Mäurers-Gebäude

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grefrather Gemeindeverwaltung nutzten am vergangenen Donnerstag ihre Mittagspause, um nach einem kurzen Fußweg die Räume des Mäurers-Gebäudes in Augenschein zu nehmen. Genau dorthin, an die zentrumsnahe Mülhausener Straße, gleich gegenüber der bft-Tankstelle, werden die Mitarbeiter ziehen – und dort so lange bleiben, bis das neue Rathaus am Rathausplatz bezugsfertig ist. Und das wird noch eine ganze Weile dauern.