Lösung in Hilden in Sicht : Streit um Elternbeiträge findet ein Ende

Eltern müssen für die Monate März, April und Mai nur 50 Prozent der Betreuungskosten tragen, schlägt die Stadt vor. Foto: dpa/Monika Skolimowska

HIlden Stadt und Land haben sich auf Entlastungen für Eltern geeinigt. Politik muss am Mittwoch zustimmen. Die Stadt nimmt dadurch weniger Geld ein, was sie an anderer Stelle kompensieren muss.