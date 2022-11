Innenstadt in Haan Adventströdel fürs Gefühl und die Urlaubskasse

Ein eisiger Wind weht zwischen den Ständen, doch die Besucher, wie auch die Standbetreiber sind gut gerüstet. Dicke Jacken, Mützen, Handschuhe und Schals gehören zur Ausrüstung für den winterlichen Trödel, der am ersten Adventssonntag schon in den ersten Stunden wieder viele Besucher auf den Neuen Markt und in die Fußgängerzone lockte.